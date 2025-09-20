Visite de l’hôtel d’Uzès et de la chocolaterie Thévenin Hôtel d’Uzès Tonnerre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:45:00 – 2025-09-20T12:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine deux incontournables sites du centre ville de Tonnerre :

– l’hôtel d’Uzès, une demeure bourgeoise de style Renaissance qui fut la maison natale du Chevalier d’Eon ;

– la confiserie Thévenin avec sa devanture et son laboratoire restés identiques à ce qu’ils étaient au début du XXe siècle.

Hôtel d’Uzès Rue des Fontenilles, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 61 22 70 75 https://www.hoteldieu-tonnerre.com/

