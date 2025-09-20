Visite de l’Hôtel Gouthière (Conservatoire Hector-Berlioz) Conservatoire Hector-Berlioz Paris

Visite de l’Hôtel Gouthière (Conservatoire Hector-Berlioz) Conservatoire Hector-Berlioz Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’Hôtel Gouthière (Conservatoire Hector-Berlioz) 20 et 21 septembre Conservatoire Hector-Berlioz Paris

Inscription via HelloAsso à partir du 30 août 2025 à 8h. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Visite commentée par Gérard Alaux d’Histoire et Vies du 10e

L’hôtel Gouthière, emblématique du néo-classicisme de la fin du XVIIIe siècle, abrite depuis 1981 le conservatoire du 10e arrondissement. C’est la dernière trace d’un ensemble beaucoup plus important édifié à la demande de Pierre Gouthière, doreur-ciseleur de la fin de l’Ancien Régime, au cœur du faubourg Saint-Martin alors en pleine urbanisation. Le pavillon subsistant correspond à la vogue des « petites maisons » de plaisir ou de rapport du XVIIIe siècle. Il conserve de beaux décors d’inspiration antique. Après la faillite de Pierre Gouthière en 1784, sa demeure, encore inachevée, a été acquise par son notaire, Nicolas Arnoult. Au début du XXe siècle, un fabricant de passementerie, puis d’autres artisans, occupaient encore les lieux.

La visite commentée par Gérard Alaux d’Histoire et Vies du 10e, accessible sur inscription (20 places maximum par session), durera environ 45 minutes.

Les élèves du Conservatoire Hector-Berlioz auront le plaisir de se produire à à l’issue des visites. Deux concerts seront proposés, le samedi 20 septembre à 11h et le dimanche 21 septembre à 11h, mettant à l’honneur des œuvres musicales en lien avec le thème du patrimoine, mais aussi du matrimoine, à travers une programmation incluant notamment des compositrices dont le rôle dans l’histoire de la musique mérite d’être mieux connu et reconnu.

Par ailleurs, le samedi à 17h30, un spectacle d’art dramatique préparé par les élèves de la classe de théâtre viendra enrichir cette programmation culturelle.

L’ensemble des représentations seront librement accessibles, dans la limite des places disponibles.

Conservatoire Hector-Berlioz 6 rue Pierre-Bullet 75010 Paris Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/histoire-et-vies-du-10e/evenements/visite-de-l-hotel-gouthiere-conservatoire-hector-berlioz »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/histoire-et-vies-du-10e/evenements/jep-visite-de-l-hotel-gouthiere-20-sept-2025-16-h-30 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/histoire-et-vies-du-10e/evenements/jep-visite-de-l-hotel-gouthiere-21-sept-2025-10-h »}] Depuis 1981, le conservatoire du 10e arrondissement est situé rue Pierre Bullet, à l’arrière de la Mairie, au sein de l’hôtel Gouthière, dont la façade sur cour et certaines pièces sont inscrites aux monuments historiques.

Visite commentée

Façade sur cour. 6, rue Pierre-Bullet, Paris 10e. 1920 © Charles Lansiaux / DHAAP