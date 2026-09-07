Visite de l’hôtel Gouthière, Conservatoire Hector-Berlioz, Paris

Informations pratiques

Visite de l’hôtel Gouthière 19 et 20 septembre Conservatoire Hector-Berlioz Paris

Inscription via Weezevent à partir du 1er septembre 2026 à 8 h 00. Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite commentée par Gérard Alaux d’Histoire et Vies du 10e

L’hôtel Gouthière, emblématique du néo-classicisme de la fin du XVIIIe siècle, abrite depuis 1981 le conservatoire du 10e arrondissement. C’est la dernière trace d’un ensemble beaucoup plus important édifié à la demande de Pierre Gouthière, doreur-ciseleur de la fin de l’Ancien Régime, au coeur du faubourg Saint-Martin alors en pleine urbanisation. Le pavillon subsistant correspond à la vogue des « petites maisons » de plaisir ou de rapport du XVIIIe siècle. Il conserve de beaux décors d’inspiration antique. Après la faillite de Pierre Gouthière en 1784, sa demeure, encore inachevée, a été acquise par son notaire, Nicolas Arnoult. Au début du XXe siècle, un fabricant de passementerie, puis d’autres artisans, occupaient encore les lieux.

La visite commentée par Gérard Alaux d’Histoire et Vies du 10e, accessible uniquement sur inscription, durera environ ¾ d’heure.

Conservatoire Hector-Berlioz 6 rue Pierre-Bullet 75010 Paris Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journee-du-patrimoine-2-1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journee-du-patrimoine-3-1 »}] Depuis 1981, le conservatoire du 10e arrondissement est situé rue Pierre Bullet, à l’arrière de la Mairie, au sein de l’hôtel Gouthière, dont la façade sur cour et certaines pièces sont inscrites aux monuments historiques.

Visite commentée

Façade sur cour. 6, rue Pierre-Bullet, Paris 10e. 1920 © Charles Lansiaux / DHAAP-Ville de Paris