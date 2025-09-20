Visite de l’hôtel Grand quartier général de Clévans Hôtel de Grand Quartier Général de Clévans Besançon

Visite de l’hôtel Grand quartier général de Clévans Hôtel de Grand Quartier Général de Clévans Besançon samedi 20 septembre 2025.

Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’hôtel de Clévans, édifié en 1739, est actuellement occupé par le commandant d’armes de la place de Besançon. Au fil des années, cette résidence a accueilli et hébergé plusieurs personnalités célèbres, parmi lesquelles le duc d’Aumale (fils du roi Louis-Philippe), le baron Marulaz et le général de Lattre de Tassigny. De 1943 à 1944, l’hôtel a également servi de siège à la Gestapo. Malgré les aléas du temps et les événements historiques, ce lieu a su conserver son caractère authentique. Venez le visiter librement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Hôtel de Grand Quartier Général de Clévans 4 rue Lecourbe 25000 Besançon Besançon 25000 Citadelle Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© Cellule Communication de l’EM1DIV