visite de l’hôtel Jacobsen, centre des patrimoines maritimes l’hôtel Jacobsen centre des patrimoines maritimes rue Saint Louis 85330 Noirmoutier(en-l’ile Noirmoutier-en-l’Île

visite de l'hôtel Jacobsen, centre des patrimoines maritimes 20 et 21 septembre

Ouvert de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite des 10 salles du parcours de visite de l’hôtel Jacobsen, site inscrit au titre des MH qui accueille 60 paysages insulaires des années 1950 à 1970 du peintre Pierre Perron

l'hôtel Jacobsen centre des patrimoines maritimes rue Saint Louis 85330 Noirmoutier-en-l'Île Vendée Pays de la Loire 02 51 68 48 89 hôtel particulier du XVIIIe s. agrandi sous l'Empire

