Visite de l’Hôtel Pinet : présidence de l’université de Poitiers Hôtel Pinet, Presidence de l’Université de Poitiers Poitiers dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

À la découverte de l’Hôtel Pinet, siège de la Présidence de l’université de Poitiers

Découvrez l’histoire de l’Hôtel Pinet, élégant bâtiment du centre-ville, siège de la Présidence de l’université de Poitiers depuis 1994.

À cette occasion exceptionnelle, la porte du bureau de la Présidente vous sera ouverte.

La visite sera menée par Virginie Laval, Présidente de l’université de Poitiers, et Fabrice Vigier, maître de conférences en histoire moderne à l’université.

Un moment unique pour explorer l’histoire d’un lieu emblématique de la vie universitaire poitevine.

© Université de Poitiers