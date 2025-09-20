Visite de l’Hôtel Préfectoral des Pyrénées-Orientales Préfecture des Pyrénées-Orientales Perpignan

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

️ Portes ouvertes de la préfecture des Pyrénées-Orientales

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’hôtel préfectoral ouvre ses portes aux visiteurs.

Samedi 20 septembre

10h à 13h : Visite libre

14h à 15h30 : Visites guidées et commentées

Dimanche 21 septembre

10h30 à 12h : Visites guidées et commentées

La déambulation vous permettra de découvrir :

Les salons et jardins

La vie et le rôle de Madame Francine Sabaté, résistante

Les tenues de préfet à travers l’Histoire

Les coulisses de la gestion de crise

Vous pourrez également accéder à :

Une exposition d’œuvres réalisées par les Meilleurs Ouvriers de France

Un concert de “goigs” (chants catalans), selon programmation

Une visite riche en histoire, culture et traditions catalanes.

Préfecture des Pyrénées-Orientales 24 quai Sadi Carnot, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 51 66 66 http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/ Le bâtiment situé entre le 24 quai Sadi Carnot et la rue Lazare Escarguel, adjacent aux locaux de la préfecture, a été construit vers 1870. Il est organisé autour de deux patios intérieurs ouverts et couverts par des verrières. Cet immeuble élégant, comprenant quatre étages sur rez-de-chaussée, a été rénové et agrandi en 1957. En 1980, le Département a acquis ce bâtiment qui abritait le « Grand hôtel » et le restaurant « Roy Sanche ».

@ BRECI Préfecture des Pyrénées-Orientales