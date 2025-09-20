Visite de l’hôtel Saint-Marc – CHU de Bordeaux Hôtel Saint-Marc Bordeaux

Visite de l’hôtel Saint-Marc – CHU de Bordeaux Samedi 20 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 Hôtel Saint-Marc Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00+ – 2025-09-20T10:30:00+

Fin : 2025-09-20T16:30:00+ – 2025-09-20T17:30:00+

Invisible aux regards depuis la rue, ce joyau architectural ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025. La visite sera assurée par Hubert Mercier, architecte des Bâtiments de France à la DRAC Nouvelle-Aquitaine, qui accompagnera les visiteurs à la découverte de ce lieu remarquable.

Durée : 1h

Réservation obligatoire : En ligne

Rendez-vous 91, cours d’Albret à Bordeaux

culture@chu-bordeaux.fr – 05 57 82 08 56

Hôtel Saint-Marc 91 Cours d'Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Hôtel particulier

© CHU de Bordeaux