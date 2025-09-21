Visite de l’Hôtel Scrive DRAC Hauts-de-France, site de Lille Lille

Visite de l’Hôtel Scrive DRAC Hauts-de-France, site de Lille Lille dimanche 21 septembre 2025.

Visite de l’Hôtel Scrive DRAC Hauts-de-France, site de Lille

3 rue du Lombard Lille Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

### **Visite guidée de l’Hotêl Scrive** par le personnel de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Hauts-de-France.

Le plan-relief de 1743 montre un ensemble de trois bâtiments ouverts sur la rue du Lombard autour d’une cour à droite les écuries, en face le corps de logis et une aile en fond de cour. C’est le premier hôtel dit Libert de Quartes (1710-1720). L’acquisition de parcelles voisines continuée par son fils aîné Julien-François assure le foncier pour la construction en 1773 d’un nouvel hôtel destiné à loger une famille nombreuse. L’entrée sur la rue du Lombard est déplacée dans l’axe de la cour avec un portail surmonté de 3 lions. Deux ailes se font face de part et d’autre d’une grande cour, le mur du fond rythmé de colonnes veut donner l’illusion d’une ouverture vers un jardin. L’aile de l’habitation sur la gauche est composée d’un long bâtiment avec un avant-corps en légère saillie. L’ensemble est coiffé de toitures à la Mansart percée de lucarnes. En 1785 des propriétés attenantes sont achetées. Les héritiers de la Granville vendent cet important ensemble aux frères Désiré et Antoine Scrive en 1821. Ces fabricants de cardes (utilisées pour le peignage du lin) vont occuper l’hôtel et y installer leur manufacture. À l’intérieur, pour recevoir les hôtes de marque, un somptueux salon (salon de Flore 1853) montre l’opulence de la famille.

La manufacture s’agrandit sur la rue du Lombard, et, côté cour de grandes lucarnes éclairent l’étage sous comble. À la mort d’Antoine Scrive en 1864 la société Scrive est liquidée. L’hôtel est divisé en appartements desservis par de grands halls d’entrée. Le centenaire de l’occupation par la famille Scrive est l’occasion de transformations et de travaux de décoration. Des années 1930 datent la bibliothèque de la Malmaison et les salles de bain Art Déco.

Depuis 35 ans de nouveaux services correspondant à l’élargissement des missions des DRAC se sont installés peu à peu sans que n’aient jamais cessé les travaux de restauration et d’aménagement. Les locaux actuels regroupent les différents services de la direction déconcentrée du ministère de la Culture. La rénovation de l’ancienne manufacture jouxtant les parties historiques (XVIIIème siècle) a permis d’optimiser le fonctionnement des services. .

3 rue du Lombard Lille 59777 Nord Hauts-de-France +33 3 20 06 87 58

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de l’Hôtel Scrive DRAC Hauts-de-France, site de Lille Lille a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme