Visite de l’Hôtel Vernon Lee Ufan Arles Arles

Visite de l’Hôtel Vernon Dimanche 21 septembre, 10h00 Lee Ufan Arles Bouches-du-Rhône

Entrées gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Lee Ufan Arles propose de découvrir l’architecture particulière de l’Hôtel Duport-Vernon ainsi que la trajectoire singulière de l’artiste.

Lee Ufan Arles 5 rue Vernon 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0978078326 https://www.leeufan-arles.org/ Lee Ufan Arles est un lieu d’exposition permanent dédié à l’artiste Lee Ufan dans un ancien hôtel particulier arlésien. Installations, sculptures et peintures de l’artiste sont exposées sur 2 étages selon un parcours pensé par ce dernier pour permettre au public de voyager au cœur de son univers, sa pensée et son geste.

Lee Ufan Arles ©Yuji Ono