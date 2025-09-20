Visite de l’hymne à la nature d’Henri Bernier La grange du Queylou : l’hymne à la nature d’Henri Bernier Les Eyzies

Visite de l’hymne à la nature d’Henri Bernier 20 et 21 septembre La grange du Queylou : l’hymne à la nature d’Henri Bernier Dordogne

Participation libre (gratuit pour les adhérents de l’association).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées de l’exposition d’« ouvrages » d’Henri Bernier : découverte de sa panneauthèque – œuvre exceptionnelle composée d’une trentaine de panneaux incrustés – ainsi que de ses créations utilisant les techniques de marqueterie, sculpture, peinture… réparties sur les deux niveaux de la grange.

Créations originales et remarquables, inspirées de la nature, dans un riche dialogue avec le bois, ses couleurs et ses textures.

La grange du Queylou : l’hymne à la nature d’Henri Bernier 594 route du Queylou, 24620 Les Eyzies-de-Tayac Les Eyzies 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0634456273 En 2014, des proches, soucieux de protéger l’œuvre d’Henri Bernier (1940-2022), ont créé l’association « Les Amis d’ Henri Bernier », en sa présence. Depuis 2016, chez Pierrick et Marie-José Le Saux, La « Grange du Queylou », restaurée à cet effet, accueille ses œuvres pour les protéger et les porter à la connaissance du plus grand nombre en les ouvrant à la visite des adhérents de l’association et leurs amis sur rendez vous.

Tous les ans, dans ce même lieu en juillet, est également proposée une soirée rencontre conviviale autour de son œuvre avec buffet et concert.

Sa passion pour le bois a conduit cet artiste inconnu, secret et autodidacte, qui a toujours dessiné et peint depuis son enfance, à la réalisation de panneaux d’incrustation et « d’ouvrages » (comme il les nommait) inclassables. Inspiré essentiellement par la nature, il pratiquait la marquèterie, la sculpture, la peinture et a laissé également de nombreux écrits et aphorismes sur des petits papiers découpés.

Ce site permet de faire connaitre cette œuvre très originale et unique. Henri Bernier, artiste singulier indiffèrent à la notoriété, faisait don de ses œuvres à ses amis.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel / Y. Ourry