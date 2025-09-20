Visite de l’île de Devant Île de Devant Conflans-Sainte-Honorine

Visite de l’île de Devant Île de Devant Conflans-Sainte-Honorine samedi 20 septembre 2025.

Réservation de la navette fluviale (aller et retour) sur le site de l’Office de tourisme Terres de Seine.

Début : 2025-09-20T12:45:00 – 2025-09-20T16:45:00

Fin : 2025-09-21T12:45:00 – 2025-09-21T16:45:00

Sillonnez les 1,6 km de ce sentier pédagogique atypique, découvrez la faune et la flore présentes sur l’île, et profitez d’une des plus belles vues sur la ville.

Île de Devant Halte fluviale 78700 Conflans-Sainte-Honorine

© Ville de Conflans