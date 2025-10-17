Visite de l’immeuble bois Le Sékoia et d’un logement à Pontarlier (25) le vendredi 17 octobre 2025 à 14h Quartier Saint-Pierre Pontarlier Pontarlier

Visite de l’immeuble bois Le Sékoia et d’un logement à Pontarlier (25) le vendredi 17 octobre 2025 à 14h Vendredi 17 octobre, 14h00 Quartier Saint-Pierre Pontarlier Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T15:30:00

Fin : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T15:30:00

3 rue du capitaine bulle – 25300 Pontarlier

Quartier Saint-Pierre Pontarlier Pontarlier rue sarrons Pontarlier 25300 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/CgSXtT4PfcbyxuDB6 »}]

©Immoxalis