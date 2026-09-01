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AGENDA · Cavan

Visite de l’imprimerie Impram ZA de Kerbiquet Cavan

lundi 19 octobre 2026 · ZA de Kerbiquet · Cavan

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
ZA de Kerbiquet
Adresse
IMPRAM
Ville
22140 Cavan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Cavan

Visite de l’imprimerie Impram

ZA de Kerbiquet IMPRAM Cavan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 17:00:00
fin : 2026-10-29 18:00:00

Date(s) :
2026-10-19

Chez IMPRAM, ce sont près d’une cinquantaine de titres dont Le Trégor qui sont imprimés grâce à la rotative. De la conception à la livraison, venez découvrir tous les métiers composant la chaîne graphique. De l’atelier de composition en passant par l’impression et le façonnage, toutes les étapes de conception d’un journal vous seront dévoilées lors de cette visite.

Visite accessible à partir de 8 ans   .

ZA de Kerbiquet IMPRAM Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70 

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English :

L’événement Visite de l’imprimerie Impram Cavan a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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