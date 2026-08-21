Visite de l’Institut du monde arabe, Institut du monde arabe, Paris

Informations pratiques

Visite de l’Institut du monde arabe 19 et 20 septembre Institut du monde arabe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Sur trois niveaux et 2400 m2, le musée de l’Institut du monde arabe convie à un dialogue entre des œuvres et des objets appartenant à des domaines rarement réunis : archéologie antique et médiévale, art et artisanat, ethnographie et création moderne et contemporaine.

Trois plateaux successifs jalonnent le parcours : autant d’univers singuliers, exprimant pleinement toute la pluralité du monde arabe en termes d’ethnies, de langues, de confessions et de traditions culturelles.

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Institut du monde arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, France Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France +33140513838 http://www.imarabe.org https://twitter.com/imarabe;https://www.facebook.com/institutdumondearabe/;https://www.instagram.com/institutdumondearabe/ [{« link »: « https://billetterie.imarabe.org/list/offers »}] Le musée de l’IMA invite le visiteur à la découverte du monde arabe, par-delà les idées reçues, en lui présentant toute la diversité de ses cultures, ethnies, langues, confessions, depuis ses origines jusqu’à nos jours. La muséographie privilégie un dialogue entre des œuvres et des objets appartenant à des domaines rarement mis en regard : Archéologies antique et médiévale – Art et artisanat – Ethnographie – Création contemporaine

Ce parcours sur quatre niveaux du bâtiment, du 7e au 4e étage, s’articule autour de cinq thématiques : La naissance d’une identité, Des dieux à Dieu, Déambuler dans une ville arabe, Les expressions de la beauté, Le corps, soi et l’autre. Métro : Ligne 7, Jussieu ou Ligne 10, Cardinal Lemoine. Bus : Lignes 24, 63, 67, 86, 87, 89. Vélib’ : Stations n° 5020, n°5019, n°502. Parking : 1, rue des Fossés saint Bernard, 75005 Paris.

Visite libre du musée

©dr