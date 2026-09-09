Visite de l’Institut National de l’Audiovisuel, Ina – Institut national de l’audiovisuel, Bry-sur-Marne

Informations pratiques

Visite de l’Institut National de l’Audiovisuel 19 et 20 septembre Ina – Institut national de l’audiovisuel Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’INA ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine et invite petits et grands à découvrir l’envers du décor de ses métiers et de ses activités, souvent méconnus. Au fil d’un parcours immersif et ludique, plongez dans l’univers de l’audiovisuel, des archives et des innovations qui racontent notre histoire collective.

Avec plus de 2,2 milliards de vidéos vues en 2025 sur toutes plateformes confondues, l’INA collecte, préserve, restaure et partage chaque jour une immense richesse d’images et de sons. Son travail quotidien fait vivre et circuler cette mémoire audiovisuelle auprès de tous les publics.

Tout le week-end, une programmation éclectique et pensée pour toute la famille vous attend : projection de programmes culte d’INA madelen, blindtest spécial émissions & séries TV, découverte d’archives marquantes, immersion dans l’univers du podcast, démonstrations de restauration d’images et de sons, visite d’un plateau de tournage, initiation aux techniques du son, rencontres avec les professionnels de l’INA… et bien d’autres animations à partager en famille.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h, en visite libre.

Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Petite restauration possible sur place.

Plus d’information sur ina.fr

Ina – Institut national de l’audiovisuel 32 avenue des Frères-Lumière 94360 Bry-sur-Marne Bry-sur-Marne 94360 Les Hautes Noues Val-de-Marne Île-de-France 01 49 83 20 00 https://www.ina.fr/

Visite libre

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