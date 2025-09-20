Visite de l’Institut Saint Thomas de Villeneuve Institut Saint Thomas de Villeneuve Saint-Germain-en-Laye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite de la cour d’honneur et de la Chapelle restaurée de l’Institut Saint Thomas de Villeneuve.

Institut Saint Thomas de Villeneuve 15 rue des Louviers 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Visite libre

© STV