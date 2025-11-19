Visite de l’IUT D’EVREUX IUT EVREUX Évreux

Visite de l’IUT D’EVREUX Mercredi 19 novembre, 14h00 IUT EVREUX Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T15:30:00

Fin : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T15:30:00

L’IUT d’Évreux forme près de 1 000 étudiants aux métiers technologiques dans six départements, dont le Packaging, l’Emballage et le Conditionnement, les Mesures Physiques et le Génie Biologique, avec une orientation marquée vers l’industrie. Ses formations, du Bachelor Universitaire de Technologie (accessible après le bac ou après un BA+2), sont conçues en lien étroit avec les besoins des entreprises. Elles offrent à la fois de solides perspectives d’insertion professionnelle et de poursuite d’études. Le campus dispose de halles technologiques en packaging, pharmaceutique et agroalimentaire, véritables lieux d’innovation et d’expérimentation. Ouvertes aux étudiants comme aux partenaires socio-économiques, elles témoignent de l’ancrage fort de l’IUT dans le tissu industriel du territoire. À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, l’IUT d’Évreux ouvre ses halles technologiques pour faire découvrir aux jeunes les métiers, les savoir-faire et les perspectives offertes par les filières industrielles packaging et génie biologique.

IUT EVREUX EVREUX Évreux 27000 Eure Normandie

Venez découvrir l’IUT D’EVREUX lors de la Semaine de l’Industrie 2025