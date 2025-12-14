VISITE DE L’OASIS FONTMARIE Castries

VISITE DE L’OASIS FONTMARIE

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Vous souhaitez en savoir davantage sur notre histoire, notre mission, notre raison d’être et nos valeurs ? Venez découvrir notre tiers-lieu nourricier au cours d’une visite! Renseignements 07 56 83 79 91

Une balade guidée pour découvrir notre histoire, notre mission, nos valeurs, les projets des agriculteur.rice.s installé.e.s et nos actions en faveur de l’agroécologie et de la biodiversité.

sur inscription

Prix libre .

English :

Would you like to find out more about our history, mission, raison d?être and values? Come and take a tour of our nurturing workplace! Information: 07 56 83 79 91

