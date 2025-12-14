VISITE DE L’OASIS FONTMARIE Castries
VISITE DE L’OASIS FONTMARIE Castries mercredi 14 janvier 2026.
VISITE DE L’OASIS FONTMARIE
1790 Route de Fontmarie Castries Hérault
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Vous souhaitez en savoir davantage sur notre histoire, notre mission, notre raison d’être et nos valeurs ? Venez découvrir notre tiers-lieu nourricier au cours d’une visite! Renseignements 07 56 83 79 91
Une balade guidée pour découvrir notre histoire, notre mission, nos valeurs, les projets des agriculteur.rice.s installé.e.s et nos actions en faveur de l’agroécologie et de la biodiversité.
sur inscription
Prix libre .
1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie
English :
Would you like to find out more about our history, mission, raison d?être and values? Come and take a tour of our nurturing workplace! Information: 07 56 83 79 91
