Visite de l’Observatoire de la Ville Observatoire de la ville Ivry-sur-Seine

Visite de l’Observatoire de la Ville Dimanche 21 septembre, 14h00 Observatoire de la ville Val-de-Marne

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Sur le toit d’un immeuble du Centre-Ville, sur une terrasse aménagée, l’association Ne pas plier a installé depuis 1993 un « Observatoire de la Ville » qui offre un panorama d’Ivry et de ses environs. De ce point de vue surplombant le centre d’Ivry, chacun peut déchiffrer l’organisation, l’histoire physique et sociale de la ville. Ce projet entend mettre à la disposition de citoyens-citadins des savoirs urbains à partager, que les exigences du quotidien ne permettent pas toujours de cultiver. Lire sa ville, c’est trouver son espace critique, savoir prendre la bonne distance et comprendre le monde dans lequel nous vivons.

Dimanche 21 septembre :

• De 14h à 18h : visites libres.

Interphone « Associations », 7e étage

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Observatoire de la ville 76 avenue Georges-Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Ivry Port Val-de-Marne Île-de-France 01 45 21 00 26 http://www.nepasplier.fr L’Observatoire de la Ville est une terrasse aménagée, un point de vue surplombant la commune, pour appréhender la ville en tant qu’unité de constructions à taille humaine, apprendre à en déchiffrer l’organisation, l’histoire physique et sociale. Ce projet entend mettre à la disposition de citoyens-citadins des savoirs urbains, que les exigences et les urgences du quotidien ne permettent pas de cultiver. M7 Mairie d’Ivry / RER Ivry

Visite libre

Ne pas Plier / Droits réservés