Visite de l’observatoire du Mont d’Arbois Observatoire du Mont d’Arbois Saint-Gervais-les-Bains

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’Observatoire du Mont d’Arbois ouvre ses portes pendant tout le week-end avec de nombreuses animations.

Tout au long du week-end, venez plonger dans l’univers fascinant de l’astronomie avec les bénévoles de l’association :

– Accès gratuit à l’observatoire de 10h00 à 16h00

– Visite de l’Observatoire et découverte des instruments avec discussions et échanges avec des astronomes amateurs avertis (environ 1h)

– Si beau temps, observation du soleil

– petits films pour concrétiser les notions de distance et de temps en astronomie

– description des principaux corps célestes (galaxies, nébuleuses, …)

L’accès à l’Observatoire se fait en autonomie (pas d’accompagnement ni à la montée ni à la descente). L’observatoire se situe sur l’arête du Mont d’Arbois à 1800m d’altitude. Il est accessible à pied par les chemins balisés qui partent du Bettex. Il se trouve dans un cadre exceptionnel face à la chaîne du Mont-blanc. Cet emplacement offre un panorama à 360°, dominant les villages de Megève et de Saint-Gervais Mont-blanc.

Il est constitué de deux parties :

– Celle dédiée spécifiquement à l’observation et qui se situe dans la coupole qui abrite le télescope principal. Le tout étant entièrement automatisé, il est possible d’y réaliser de l’astrophotographie.

– Celle dédiée au planétarium, située dans l’espace de vie qui se transforme alors en salle de projection. Hors projections, la salle de vie permet de passer agréablement les nuits entre les séances de prises de vues – souvent longues – ou les séances d’observation parfois assez fraiches. Cet espace est complété par une cuisine et des sanitaires.

Observatoire du Mont d’Arbois 3488 Rte des Crêtes, 74170 Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.saintgervais.com/jai-envie/activites/activites-outdoor-sportive/observation-astronomique/ Accessible à pied par les sentiers balisés qui partent du Bettex.

© Service culturel de Saint-Gervais