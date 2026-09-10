Visite de l’Observatoire Flammarion à Juvisy, Observatoire Camille Flammarion, Juvisy-sur-Orge

Informations pratiques

Visite de l’Observatoire Flammarion à Juvisy 19 et 20 septembre Observatoire Camille Flammarion Essonne

Groupes limités à 18 personnes dans la coupole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée de l’Observatoire où résida Camille Flammarion, astronome du XIXe siècle. Démonstration de la Grande Lunette située sous la coupole. Départ des visites toutes les 30 minutes en companie d’un animateur.

Visite libre dans le parc : stands associatifs, animation musicale

Observatoire Camille Flammarion 32 Avenue de la Cour de France, 91260 Juvisy-sur-Orge, France Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France 0142241374 http://saf-astronomie.fr/observatoires Observatoire installé en 1883-1884 dans une ancienne propriété construite en 1730 pour servir de relais de poste. Transformation de l’édifice par Flammarion pour aménager une coupole pour les observations astronomiques, une bibliothèque, un musée scientifique, une station météorologique et une station de climatologie agricole. En 1887, Flammarion fonde la Société astronomique de France. RER C et D : Juvisy. Bus : 285 et 486.

Visite commentée

© Société Astronomique de France