Visite de l’observatoire NOEMA Dévoluy

Visite de l’observatoire NOEMA Dévoluy samedi 13 septembre 2025.

Visite de l’observatoire NOEMA

Plateau de Bure Dévoluy Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-13

Participez à une visite guidée exclusive pour découvrir les mystères de l’univers et le quotidien des astrophysiciens et des techniciens qui observent l’invisible, explorent les origines de l’univers et manipulent des instruments de pointe dans les Alpes.

.

Plateau de Bure Dévoluy 05250 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 58 91 91 ot@ledevoluy.com

English :

Join us on an exclusive guided tour to discover the mysteries of the universe and the daily lives of astrophysicists and technicians who observe the invisible, explore the origins of the universe and operate cutting-edge instruments in the Alps.

German :

Nehmen Sie an einer exklusiven Führung teil und entdecken Sie die Geheimnisse des Universums und den Alltag von Astrophysikern und Technikern, die in den Alpen das Unsichtbare beobachten, die Ursprünge des Universums erforschen und mit modernsten Instrumenten hantieren.

Italiano :

Partecipate a un’esclusiva visita guidata per scoprire i misteri dell’universo e la vita quotidiana degli astrofisici e dei tecnici che osservano l’invisibile, esplorano le origini dell’universo e utilizzano strumenti all’avanguardia sulle Alpi.

Espanol :

Participe en una visita guiada exclusiva para descubrir los misterios del universo y la vida cotidiana de los astrofísicos y técnicos que observan lo invisible, exploran los orígenes del universo y manejan instrumentos de vanguardia en los Alpes.

L’événement Visite de l’observatoire NOEMA Dévoluy a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme du Dévoluy