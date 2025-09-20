Visite de l’Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique MORNE LA ROSETTE

Visite de l’Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique Samedi 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique SAINT-PIERRE

Réservation obligatoire (30 personnes max par session), Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:45:00

L’OVSM-IPGP ouvre ses portes à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’OVSM-IPGP propose une visite de l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de la Martinique.

L’OVSM-IPGP présentera ses missions, ses activités, son mode de fonctionnement, ses infrastructures et les métiers des observatoires.

Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique 97250 MORNE LA ROSETTE 97250 SAINT-PIERRE Martinique Suite à l'éruption du 8 mai 1902, un premier observatoire de la Montagne Pelée est érigé face au volcan, sur le Morne des Cadets, à l'instigation d'Alfred Lacroix, professeur au Muséum national d'Histoire naturelle.

Un nouvel observatoire voit ensuite le jour sur le Morne Moustin en 1935, après la dernière période éruptive de 1929 à 1932 et c’est en 1946 que la mission de surveillance du volcan est confiée à l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP).

En 2019, l’observatoire volcanologique et sismologique de Martinique s’installe dans un nouveau bâtiment parasismique et paracyclonique, sur le morne la Rosette à Saint-Pierre, construit et mis à disposition par la Collectivité territoriale de Martinique (CTM).

Dans le cadre des services nationaux d’observation du CNRS-INSU, les missions confiées à l’IPGP, via son observatoire volcanologique et sismologique de Martinique, sont principalement l’observation de l’activité du volcan de la Montagne Pelée, le suivi en continu de la sismicité locale de la Martinique, de la sismicité régionale de l’arc des Petites Antilles et du maintien d’un système de détection automatique de lahars.

L’observatoire contribue également à l’alerte montante pour les tsunamis dans la Caraïbe.

Il participe à des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des Sciences de la Terre, notamment en coopération avec les organismes scientifiques régionaux, il informe les autorités responsables de la protection des personnes et des biens et participe à différents projets de prévention et de diffusion des connaissances.

Le nouveau bâtiment de l’observatoire, les instruments et équipements de pointe dont il est doté et les différents projets internationaux auxquels ses équipes participent ont de l’OVSM-IPGP une plateforme de recherche, d’observation et de collaboration de haut niveau à la fois régionale et internationale. Réservation obligatoire

