Visite de l’Oliveraie Jeanjean Saint-Gilles 1 juillet 2025 09:45

Gard

Visite de l’Oliveraie Jeanjean 2373 chemin des Loubes Saint-Gilles Gard

Début : Vendredi 2025-07-01 09:45:00

fin : 2025-08-29 11:30:00

Visite guidée d’une Oliveraie en agriculture biologique Lecture d’un DVD retraçant le travail saisonnier sur le domaine visite de notre moulin écologique nouvelle génération et initiation et dégustation des huiles d’olives biologiques et tapenades art

2373 chemin des Loubes

Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie +33 4 66 87 42 43 contact@oliveraie-jeanjean.com

English :

Guided tour of an organic olive grove DVD showing seasonal work on the estate visit to our new-generation ecological mill and introduction to and tasting of our organic olive oils and tapenades

German :

Führung durch einen biologisch bewirtschafteten Olivenhain DVD über die saisonale Arbeit auf dem Gut Besichtigung unserer ökologischen Mühle der neuen Generation und Einführung und Verkostung von biologischen Olivenölen und Tapenaden art

Italiano :

Visita guidata a un oliveto biologico DVD che illustra il lavoro stagionale nella tenuta visita al nostro frantoio ecologico di nuova generazione e introduzione e degustazione di oli d’oliva e tapenades biologici

Espanol :

Visita guiada a un olivar ecológico DVD que muestra el trabajo estacional en la finca visita a nuestra almazara ecológica de nueva generación y presentación y degustación de aceites de oliva ecológicos y tapenades arte

