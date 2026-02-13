Visite de l’Opéra de Lille, Opéra, Lille

Visite de l’Opéra de Lille 28 mars et 4 avril Opéra Nord

Sur réservation auprès de l’Opéra

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T11:00:00+01:00 – 2026-03-28T12:00:00+01:00

Fin : 2026-04-04T11:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Hsitoire, architecture, fonctionnement : un samedi par mois, découvrez l’Opéra de Lille, de la Grande salle aux terrasses du toit !*

Visite guidée, sur réservation.

* Pour des raisons de sécurité, l’accès au toit dépend des condions météorologiques le jour de la visite.

Opéra Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229479981717>mStepTracking=true »}]

Histoire d’hier et d’aujourd’hui

© Frédéric Iovino