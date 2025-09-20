Visite de l’Orangerie de l’Hôtel de Galéans des Issarts Orangerie de l’Hôtel de Galéans des Issarts Avignon

Tarif : 6 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite de l’Orangerie à l’arrière de l’Hôtel de Galéans des Issarts , 21 rue Bertrand. L’orangerie a conservé ses belles portes-fenêtres en plein cintre, son appareil régulier à joints soulignés par des refends et son couronnement en forme d’attique. Elle a été sauvée de la ruine après avoir été longtemps abandonnée puis coupée de la livrée pour la revente .Depuis son acquisition au début des années 2000, Madame Frémy s’est employée à respecter le style XVIIIe siècle, à redonner au lieu ses lettres de noblesse dans le choix des matériaux, des meubles, des objets de décoration, des tableaux .

Orangerie de l'Hôtel de Galéans des Issarts 21 rue Bertrand 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

© Frémy