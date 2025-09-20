Visite de l’orgue Basilique Notre-Dame d’Avesnières Laval

Visite de l’orgue 20 et 21 septembre Basilique Notre-Dame d’Avesnières Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée de l’orgue de la Basilique d’Avesnières

Basilique Notre-Dame d'Avesnières Place d'Avesnières, 53000 Laval, France Laval 53000 Avesnières Mayenne Pays de la Loire Concédée en 1073 aux religieuses du Ronceray d'Angers, l'église d'Avesnières fait l'objet d'une importante campagne de reconstruction dans la première moitié du XIIe siècle.

S’inspirant du modèle des églises de pèlerinage, elle se dote d’un chœur marqué par un couloir de circulation, le déambulatoire, ouvrant sur des chapelles rayonnantes.

Le décor des chapiteaux, largement inspiré par le thème du bestiaire médiéval, se développe dans un espace dont l’élévation à trois niveaux reprend le modèle manceau de Notre-Dame du Pré.

Yannick Trémion