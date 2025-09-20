Visite de l’orgue de la collégiale de Dole Collégiale Notre-Dame de Dole Dole

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:15:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, laissez-vous guider par l’association des Amis de l’Orgue de Dole et découvrez l’exceptionnel orgue de Karl Joseph-Riepp du XVIIIe siècle.

Collégiale Notre-Dame de Dole Place Nationale, 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté La collégiale Notre-Dame de Dole est l’église principale de la ville de Dole, en Franche-Comté. Rattachée au diocèse de Saint-Claude, elle dessert la paroisse Notre-Dame, du secteur paroissial de Dole-ville.

Elle est édifiée au XVIe siècle, dans un style hybride Gothique-Renaissance, à l’emplacement d’une ancienne collégiale Notre-Dame dont elle hérite le nom et le statut jusqu’en 1790. De nos jours, elle continue, par tradition, d’être appelée « collégiale », malgré son érection en basilique mineure, en 1951. Elle fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis 1910.

