Visite de l’orgue de la Collégiale Saint-Barnard Collégiale Saint-Barnard Romans-sur-Isère

Visite de l’orgue de la Collégiale Saint-Barnard 20 et 21 septembre Collégiale Saint-Barnard Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T15:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Par l’association les Amis de l’orgue de Saint-Antoine l’Abbaye
Collégiale Saint-Barnard Parvis Jean XXIII, 26100, Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
@ville Romans-sur-Isére