Visite de l’Orgue de la Collégiale Saint Barnard Journées Européennes du Patrimoine Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère
Collégiale Saint Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 15:00:00
2025-09-20
L’association des Amis de l’Orgue de la Collégiale Saint Barnard vous propose une visite de l’orgue le cadre de la 42ème édition des Journées Européennes du Patrimoine.
English :
The Association des Amis de l’Orgue de la Collégiale Saint Barnard invites you to visit the organ as part of the 42nd European Heritage Days.
German :
Der Verein der Freunde der Orgel der Stiftskirche Saint Barnard bietet Ihnen im Rahmen der 42. Europäischen Tage des Denkmals eine Besichtigung der Orgel an.
Italiano :
L’Association des Amis de l’Orgue de la Collégiale Saint Barnard vi invita a visitare l’organo nell’ambito delle 42esime Giornate Europee del Patrimonio.
Espanol :
La Association des Amis de l’Orgue de la Collégiale Saint Barnard le invita a visitar el órgano en el marco de las 42ª Jornadas Europeas del Patrimonio.
