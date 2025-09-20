Visite de l’Orgue de la Collégiale Saint Barnard Journées Européennes du Patrimoine Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère

Visite de l’Orgue de la Collégiale Saint Barnard Journées Européennes du Patrimoine Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’Orgue de la Collégiale Saint Barnard Journées Européennes du Patrimoine

Collégiale Saint Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L’association des Amis de l’Orgue de la Collégiale Saint Barnard vous propose une visite de l’orgue le cadre de la 42ème édition des Journées Européennes du Patrimoine.

.

Collégiale Saint Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes orguessaintbarnard@yahoo.fr

English :

The Association des Amis de l’Orgue de la Collégiale Saint Barnard invites you to visit the organ as part of the 42nd European Heritage Days.

German :

Der Verein der Freunde der Orgel der Stiftskirche Saint Barnard bietet Ihnen im Rahmen der 42. Europäischen Tage des Denkmals eine Besichtigung der Orgel an.

Italiano :

L’Association des Amis de l’Orgue de la Collégiale Saint Barnard vi invita a visitare l’organo nell’ambito delle 42esime Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

La Association des Amis de l’Orgue de la Collégiale Saint Barnard le invita a visitar el órgano en el marco de las 42ª Jornadas Europeas del Patrimonio.

L’événement Visite de l’Orgue de la Collégiale Saint Barnard Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-05-22 par Valence Romans Tourisme