Visite de l’orgue de l’église Notre-Dame de Vierzon, Église Notre-Dame, Vierzon

Informations pratiques

Visite de l’orgue de l’église Notre-Dame de Vierzon Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Notre-Dame Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’association des Amis des Orgues du Pays de Vierzon vous invite à découvrir l’histoire et les secrets de cet instrument remarquable. Admirez son buffet du XVIIᵉ siècle inscrit à l’Inventaire des Monuments historiques et plongez dans les coulisses de son fonctionnement grâce aux explications de passionnés.

Église Notre-Dame Rue Paul Lafargue, 18100 Vierzon, France Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 0248752451 [{« type »: « phone », « value »: « 02 48 71 10 94 »}] L’édifice a été élevé au XVe siècle à l’emplacement d’un édifice du XIIe siècle qui ne comportait qu’une seule nef ayant la surface de l’actuelle. Les murs latéraux de ce premier édifice furent conservés et percés de larges arcades moulurées, en tiers-point, et les contreforts extérieurs devinrent les piliers séparant la nef des bas-côtés de la nouvelle église. L’édifice actuel se compose d’une nef avec bas-côtés, d’un transept avec chapelles à l’est et d’un chœur terminé par une abside polygonale. En avant de la façade principale s’élève un clocher formant porche dont l’étage inférieur voûté d’ogive date du XIIIe siècle. Les étages supérieurs ont été reconstruits au XVe siècle. La toiture a remplacé une flèche en charpente, abattue en 1793. Dans l’angle nord-est du bras nord du transept subsiste une petite chapelle du XIIe siècle, voûtée d’ogives. L’édifice était autrefois entièrement couvert par des voûtes en lambris, en berceau brisé, avec entraits et poinçons apparents. Les voûtes des chapelles du chœur ont été démolies et remplacées à la fin du XIXe siècle par des voûtes d’ogives à liernes et clés pendantes, en briques et plâtre. A l’intérieur existait autrefois un jubé précédant le chœur, entre les dernières piles de la nef. Son emplacement est déterminé par l’escalier enrobé dans le pilier sud. Le mur ouest du bas-côté sud s’ouvre par une porte ornée de pinacles, crochets, fleuron et arcatures. Le tout est couronné par un bandeau à feuillage et petits personnages. Parking.

L’association des Amis des Orgues du Pays de Vierzon vous invite à découvrir l’histoire et les secrets de cet instrument remarquable.

©Ville de Vierzon