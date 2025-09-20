Visite de l’orgue Église Notre-Dame de la Purification L’Hermitage

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

L’association des amis de l’orgue organisera une visite découverte de l’orgue et de l’église avec les musiciens de l’association.

Église Notre-Dame de la Purification 5 Pl. de l’Église, 35590 L’Hermitage L’Hermitage 35590 Ille-et-Vilaine Bretagne Calvaire (croix) inscrit comme Monument Historique. Parking, rampe pour PMR

R. ROLLET