Visite de l’orgue, Eglise Saint-Félix, Nantes

Visite de l’orgue Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Saint-Félix Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Un orgue comment ça marche?

Description de sa facture, explication du fonctionnement, écoute des différentes sonorités et audition de pièces d’orgue.

Orgue de plain-pied : accès facile – Pas de place limitée

Eglise Saint-Félix Place Saint Félix Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire Au 19e siècle, l’église Saint-Félix est construite dans un style néogothique « troubadour ». Destinée à la démolition, elle est finalement reconstruite et agrandie par les architectes Jean et Yves Liberge entre 1949 et 1953. Son orgue de 1954 provient de la manufacture nantaise Joseph Beuchet-Louis Debierre.

Journées européennes du patrimoine 2026

©Martine Rochedreux