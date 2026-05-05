Visite de l’orgue, Eglise Saint-Félix, Nantes
Visite de l’orgue, Eglise Saint-Félix, Nantes dimanche 20 septembre 2026.
Visite de l’orgue Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Saint-Félix Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Un orgue comment ça marche?
Description de sa facture, explication du fonctionnement, écoute des différentes sonorités et audition de pièces d’orgue.
Orgue de plain-pied : accès facile – Pas de place limitée
Eglise Saint-Félix Place Saint Félix Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire Au 19e siècle, l’église Saint-Félix est construite dans un style néogothique « troubadour ». Destinée à la démolition, elle est finalement reconstruite et agrandie par les architectes Jean et Yves Liberge entre 1949 et 1953. Son orgue de 1954 provient de la manufacture nantaise Joseph Beuchet-Louis Debierre.
Journées européennes du patrimoine 2026
©Martine Rochedreux
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- A portée de voix, Théâtre de la rue de belleville, Nantes 5 mai 2026
- Les Banquettes Arrières – Gentilles… par accident Salle Paul Fort Nantes Nantes 5 mai 2026
- Lala Sagna : La grande classe, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes 5 mai 2026
- ATELIER D’ÉCRITURE « CORRESPONDANCE D’OUTRE-TOMBE » D’ARI HAMOT Maison de l’Afrique Nantes 6 mai 2026
- Frenzee + Basic Partner STEREOLUX Nantes 6 mai 2026