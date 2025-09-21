Visite de l’orgue et de l’église Église Saint-Vincent d’Urrugne Urrugne

Visite de l’orgue et de l’église Dimanche 21 septembre, 15h30 Église Saint-Vincent d’Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

La tribune de l’orgue d’Urrugne sera ouverte aux amateurs. L’occasion de venir essayer soi même l’instrument, ou de se faire expliquer son fonctionnement. Les portes grandes ouvertes dévoileront les entrailles d’un instrument de dix tonnes, sur trois étages.

Église Saint-Vincent d’Urrugne Place René Soubelet, 64122 Urrugne Urrugne 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

© Orgues d’Urrugne