VISITE DE L’OVSM, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

VISITE DE L’OVSM 8 et 15 avril Saint-Pierre Martinique Martinique

Ces visites sont gratuites, mais la réservation est obligatoire. 25 places sont disponibles par créneau. Les réservations se font exclusivement en ligne via le site Web suivant : Plus d’infos : 0696 07 86 83

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T20:00:00+02:00 – 2026-04-08T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T22:00:00+02:00 – 2026-04-15T23:30:00+02:00

Durant les vacances scolaires de Pâques, l’OVSM vous ouvre ses portes :

– Le 08 avril, de 14h00 à 15h30, pour une session accessible à partir de 13 ans ;

– Le 08 avril, de 16h00 à 17h30, pour une session accessible aux enfants de 8 à 12 ans et leur famille ;

– Le 15 avril, de 14h00 à 15h30, pour une session accessible à partir de 13 ans ;

– Le 15 avril, de 16h00 à 17h30, pour une session accessible aux enfants de 8 à 12 ans et leur famille.

Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-de-lobservatoire… »}]

Venez découvrir l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique !