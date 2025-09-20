Visite de l’Unité de Valorisation Énergétique et de Traitement des Déchets (UVETD) Usine de valorisation énergétique et de traitement des déchets (UVETD) Chambéry

Visite de l’Unité de Valorisation Énergétique et de Traitement des Déchets (UVETD) Samedi 20 septembre, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 Usine de valorisation énergétique et de traitement des déchets (UVETD) Savoie

Inscription obligatoire dès le 1er septembre 2025 sur le site de Grand Chambéry. 20 personnes maximum par visite. Prévoir chaussures fermées. De 6 à 99 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Présentation du process d’incinération et de valorisation énergétique grâce à la visite de la gallerie, permettant de visualiser les éléments du process, et de la salle de commande.

Usine de valorisation énergétique et de traitement des déchets (UVETD) 336, rue de Chantabord, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 68 35 00 http://www.savoie-dechets.fr Située dans la zone de Bissy, l'unité de valorisation énergétique et de traitement des déchets (UVETD) valorise les ordures ménagères, les déchets d'activités de doins (DASRI) et les boues de stations d'épuration en énergie thermique et électrique. Venant d'Albertville, prendre la voie rapide urbaine, sortie N° 15, suivre Le Phare, Parc des expositions, au 3ème rond point (rond point du centre de tri postale) tourner à droite, longer l'Unité de dépollution des eaux, et la déchetterie de Bissy, jusqu'au rond point. Au rond point, tourner à droite : entrée de l'UVETD, Unité de Valorisation Energétique et de Traitement des Déchets. Les voitures peuvent stationner aux abords de l'UVETD. Venant d'Aix-les-bains, Prendre VRU, Sortie N° 15, suivre Le Phare, Parc des expositions, au 2ème rond point (rond point du centre de tri postale) tourner à droite, longer l'Unité de dépollution des eaux, et la déchetterie de Bissy, jusqu'au rond point. Au rond point, tourner à droite : entrée de l'UVETD. Les voitures peuvent stationner aux abords de l'UVETD.

Newaru / Savoie Déchets