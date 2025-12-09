Visite de l’usine à neige Point accueil (secteur Aulian) Luz-Saint-Sauveur
Point accueil (secteur Aulian) LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tu as envie de découvrir les coulisses de la fabrication de la neige ? Tu es au bon endroit !
Accompagnés de nivoculteurs, explore les étapes fascinantes et les processus innovants de la création de la neige de culture.
Vis une aventure éducative et captivante autour des secrets du ski !
> 20 personnes maximum.
> Sous réserve de conditions météorologiques et d’exploitation, et selon la disponibilité des nivoculteurs.
> Gratuit.
> Réservation obligatoire sur www.luz-ardiden.com. .
English :
Want to go behind the scenes of snowmaking? You’ve come to the right place!
Accompanied by snowmakers, explore the fascinating stages and innovative processes involved in creating artificial snow.
Experience a captivating, educational adventure into the secrets of skiing!
