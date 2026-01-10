Visite de l’usine à neige Point accueil (secteur Aulian) Luz-Saint-Sauveur

Visite de l’usine à neige

Point accueil (secteur Aulian) LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20 15:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Tu as envie de découvrir les coulisses de la fabrication de la neige ? Tu es au bon endroit !

Accompagnés de nivoculteurs, explore les étapes fascinantes et les processus innovants de la création de la neige de culture.

Vis une aventure éducative et captivante autour des secrets du ski !

> 20 personnes maximum.

> Sous réserve de conditions météorologiques et d’exploitation, et selon la disponibilité des nivoculteurs.

> Gratuit.

> Réservation obligatoire sur www.luz-ardiden.com. .

Point accueil (secteur Aulian) LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 64

English :

Want to go behind the scenes of snowmaking? You’ve come to the right place!

Accompanied by snowmakers, explore the fascinating stages and innovative processes involved in creating artificial snow.

Experience a captivating, educational adventure into the secrets of skiing!

