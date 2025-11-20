VISITE DE L’USINE ARKEMA SAINT-AUBAN ARKEMA Château-Arnoux-Saint-Auban

Le coeur de métier de l’usine de Saint-Auban est la production de trichloroéthane. Il est utilisé dans la fabrication des gaz fluorés sous les marques Forane : fluides frigorigènes, agents d’expansion, et Kynar : polymères fluorés. Les résidus chlorés sont recyclés par l’atelier VRC (valorisation des résidus chlorés). Ils y sont traités et valorisés sous forme d’acide chlorhydrique qui sera ensuite vendu comme intermédiaire chimique pour la pharmacie ou la chimie fine.

8 h 45 – 09 h 45 : présentation de l’entreprise, des services, des métiers et point sur nos besoins récurrents en formation et recrutement

09 h 45 – 10 h : présentation du showroom et des différentes applications et produits finis d’Arkema Groupe

10 h – 10 h 30 : possibilité de faire intervenir des salariés pour des témoignages métiers (à demander lors de votre inscription)

10 h 30 – 12 h : visite de l’ensemble de l’usine en zone blanche (sans EPI) avec l’intervention d’un salarié dans chaque service, vous permettant d’identifier le rôle et les enjeux de tous.

ARKEMA 30 avenue du Jas Chateau-Arnoux Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « lola.parisot@arkema.com »}]

