Visite de l’usine Capitaine Cook SDNR 2026 Z.A. Keranna Route de Quimperlé Clohars-Carnoët
Visite de l’usine Capitaine Cook SDNR 2026 Z.A. Keranna Route de Quimperlé Clohars-Carnoët jeudi 23 avril 2026.
Visite de l’usine Capitaine Cook SDNR 2026
Z.A. Keranna Route de Quimperlé Usine Capitaine Cook Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 11:15:00
fin : 2026-04-23 12:15:00
Date(s) :
2026-04-23
Exceptionnel ! Venez découvrir l’unité de production Capitaine Cook au cœur de la ville de Clohars-Carnoët. Ce site industriel fabrique du surimi et des tartinables à base de poissons. Si la marque Capitaine Cook existe depuis 1877, le site actuel a ouvert en 1997.
Réservation obligatoire. Adultes uniquement. Visite limitée à 8 personnes. .
Z.A. Keranna Route de Quimperlé Usine Capitaine Cook Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English : Visite de l’usine Capitaine Cook SDNR 2026
L’événement Visite de l’usine Capitaine Cook SDNR 2026 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-03-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS