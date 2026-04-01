Visite de l’usine Capitaine Cook SDNR 2026 Z.A. Keranna Route de Quimperlé Clohars-Carnoët

Visite de l’usine Capitaine Cook SDNR 2026

Z.A. Keranna Route de Quimperlé Usine Capitaine Cook Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 11:15:00

fin : 2026-04-23 12:15:00

Date(s) :

2026-04-23

Exceptionnel ! Venez découvrir l’unité de production Capitaine Cook au cœur de la ville de Clohars-Carnoët. Ce site industriel fabrique du surimi et des tartinables à base de poissons. Si la marque Capitaine Cook existe depuis 1877, le site actuel a ouvert en 1997.

Réservation obligatoire. Adultes uniquement. Visite limitée à 8 personnes. .

Z.A. Keranna Route de Quimperlé Usine Capitaine Cook Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

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English : Visite de l’usine Capitaine Cook SDNR 2026

L’événement Visite de l’usine Capitaine Cook SDNR 2026 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-03-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS