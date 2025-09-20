Visite de l’usine de dépollution des eaux usées de Boulazac Isle manoir Station d’épuration de Boulazac Isle Manoire Boulazac Isle Manoire

Visite de l’usine de dépollution des eaux usées de Boulazac Isle manoir Station d’épuration de Boulazac Isle Manoire Boulazac Isle Manoire samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’usine de dépollution des eaux usées de Boulazac Isle manoir Samedi 20 septembre, 09h00, 14h00 Station d’épuration de Boulazac Isle Manoire Dordogne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez découvrir les étapes de traitement des eaux usées par les plantes de la station d’épuration du Grand Périgueux

Une installation essentielle pour la préservation de l’environnement !

Douche, vaisselle, chasse d’eau… autant de gestes quotidiens qui nécessitent de l’eau.

Une fois utilisée, cette eau salie, appelée eau usée, est acheminée vers la station de traitement de Terrasson-Lavilledieu pour être nettoyée à travers différentes étapes qui permettent de la transformer en eau propre, avant d’être restituée à la nature !

Elle traite les eaux usées des habitants de Boulazac, Atur, Saint Laurent sur Manoir, Bassillac ainsi que les eaux usées industrielles.

Station d’épuration de Boulazac Isle Manoire Rue Pierre Martin, 24750 Boulazac Isle Manoire Boulazac Isle Manoire 24750 Boulazac Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/public/events/79704/website/home »}]

Venez découvrir les étapes de traitement des eaux usées par les plantes de la station d’épuration du Grand Périgueux

© Veolia