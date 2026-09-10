Visite de l’usine de production d’eau potable du Lauron, Usine de Lauron, Tourrettes-sur-Loup

Informations pratiques

Visite de l’usine de production d’eau potable du Lauron Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Usine de Lauron Alpes-Maritimes

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Découvrez un site centenaire au carrefour de trois communes : Tourrettes-sur-Loup, La Colle-sur-Loup et Roquefort-les-Pins. De la pompe à aube historique aux installations d’ultrafiltration de pointe, explorez l’évolution fascinante de cet équipement qui assure, jour après jour, la gestion de notre ressource en eau. Entre héritage industriel et innovation technologique, plongez au cœur d’une infrastructure indispensable à la résilience et à la qualité de vie de notre territoire.

Usine de Lauron 9325 route de la Colle 06140 Tourrettes-sur-Loup Tourrettes-sur-Loup 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0624682152 [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/o1kpew »}] Plongez dans un siècle d’histoire et d’innovation à l’Usine du Lauron !

De la pompe à aube jusqu’aux futures technologies d’ultrafiltration, ce site emblématique ne cesse d’évoluer pour garantir une eau de qualité.

Venez découvrir les coulisses de cette usine qui permet d’alimenter en eau.

Découvrez un site centenaire au carrefour de trois communes : Tourrettes-sur-Loup, La Colle-sur-Loup et Roquefort-les-Pins. De la pompe à aube historique aux installations d’ultrafiltration de de cet…

©Veolia