Visite de l’usine d’eau potable du Muy (83), Usine d’eau potable du Muy, Le Muy

samedi 19 septembre 2026 · Usine d'eau potable du Muy · Le Muy

Informations pratiques

Visite de l’usine d’eau potable du Muy (83) Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Usine d’eau potable du Muy Var

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’usine de production d’eau potable du Muy vous ouvre ses portes.

Comment est produite l’eau qui coule à votre robinet ? Quelles étapes permettent d’obtenir une eau de qualité ? Découvrez les coulisses de l’eau potable !

Usine d’eau potable du Muy D25, 83490 Le Muy Le Muy 83490 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://apps.eventdrive.com/ed/eventlisting//front?slug=veolia-events&locale=en [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/44rknw »}] Chaussures fermées obligatoires

Inscription obligatoire

L’usine de production d’eau potable du Muy vous ouvre ses portes.

©Veolia