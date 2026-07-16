UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Muy

Visite de l’usine d’eau potable du Muy (83), Usine d’eau potable du Muy, Le Muy

samedi 19 septembre 2026 · Usine d'eau potable du Muy · Le Muy

Visite de l’usine d’eau potable du Muy (83), Usine d’eau potable du Muy, Le Muy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Usine d'eau potable du Muy
Adresse
D25, 83490 Le Muy
Ville
83490 Le Muy
Département
Var
Tarif
Limité à 15 personnes

Visite de l’usine d’eau potable du Muy (83) Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Usine d’eau potable du Muy Var

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’usine de production d’eau potable du Muy vous ouvre ses portes.
Comment est produite l’eau qui coule à votre robinet ? Quelles étapes permettent d’obtenir une eau de qualité ? Découvrez les coulisses de l’eau potable !

Usine d’eau potable du Muy D25, 83490 Le Muy Le Muy 83490 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://apps.eventdrive.com/ed/eventlisting//front?slug=veolia-events&locale=en [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/44rknw »}] Chaussures fermées obligatoires

Inscription obligatoire
L’usine de production d’eau potable du Muy vous ouvre ses portes.

©Veolia