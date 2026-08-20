Visite de l’usine d’eau Potable – Le Revest-les-Eaux (83), Le Revest-les-Eaux, Le Revest-les-Eaux

Informations pratiques

Visite de l’usine d’eau Potable – Le Revest-les-Eaux (83) Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Le Revest-les-Eaux Var

Chaussures fermées obligatoires

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez les secrets de fabrication de l’eau du robinet grâce à la visite de l’usine d’eau potable de Dardennes au Revest-les-Eaux.

De la prise d’eau brute dans le barrage jusqu’aux robinets, l’eau potable n’aura plus aucun secret pour vous !

Le Revest-les-Eaux 1432 Route du Barrage 83200 Le Revest les Eaux Le Revest-les-Eaux 83200 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://evdr.co/mwx4gw [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/mwx4gw »}] Découvrez l’usine de Dardennes au Revest-les-Eaux, un site industriel remarquable niché au pied du barrage. Ce complexe traite l’eau brute du lac pour approvisionner une partie de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

Plongez dans les coulisses de la production d’eau potable et explorez les secrets de fabrication de l’eau du robinet. De la prise d’eau brute dans le barrage jusqu’à votre domicile, suivez le fascinant parcours de cette ressource essentielle.

Découvrez les secrets de fabrication de l’eau du robinet grâce à la visite de l’usine d’eau potable de Dardennes au Revest-les-Eaux.

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