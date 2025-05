VISITE DE L’USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE PIED DE BORNE – Pied-de-Borne, 16 mai 2025 14:00, Pied-de-Borne.

Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Début : 2025-05-16 14:00:00

fin : 2025-07-15 15:30:00

2025-05-16

2025-06-06

2025-06-13

2025-06-20

2025-06-27

2025-07-08

2025-07-11

2025-07-15

2025-07-18

2025-07-22

2025-07-25

2025-07-29

2025-08-01

2025-08-05

2025-08-08

2025-08-12

VISITE GUIDEE GRATUITE

EDF organise en partenariat avec la Communauté de Communes Mont Lozère des visites guidées de l’usine hydro-électrique de Pied de Borne.

Venez découvrir ce site industriel et comment la première des énergies renouvelables l’Hydroélectricité- est produite sur notre territoire grâce à l’eau.

Dates à retenir 16 mai ; 6, 13, 20 et 27 juin ; 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 juillet ; 1, 5, 8, 12 aout. Pour chaque date une visite à 14h et une visite à 15h30.

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme, bureau de Villefort au 04 66 46 87 30 au plus tard la veille de la visite à 12h.

Places limitées

Age minimum 12 ans .

Usine hydro-électrique

Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

English :

FREE GUIDED TOUR

organized by EDF and the communauté de communes

Visits on May 16, June 6, 13, 20, 27 and every Tuesday and Friday from July 8 to August 12 inclusive at 2pm and 3.30pm.

Please register with the Villefort tourist office on 04 66 46 87 30 no later than 12 noon the day before the visit.

Limited places

Minimum age 12

German :

KOSTENLOSE FÜHRUNG

organisiert von EDF und der Communauté de communes

Besichtigungen am 16. Mai, am 6., 13., 20. und 27. Juni und dann jeden Dienstag und Freitag vom 8. Juli bis einschließlich 12. August um 14 Uhr und um 15.30 Uhr.

Anmeldung erforderlich beim Fremdenverkehrsamt, Büro Villefort unter 04 66 46 87 30 bis spätestens 12 Uhr am Vortag der Besichtigung.

Begrenzte Anzahl an Plätzen

Mindestalter 12 Jahre

Italiano :

VISITA GUIDATA GRATUITA

organizzata da EDF e dalla Communauté de communes

Visite il 16 maggio, 6, 13, 20, 27 giugno e poi ogni martedì e venerdì dall’8 luglio al 12 agosto compresi alle 14.00 e alle 15.30.

È necessario iscriversi presso l’Ufficio del Turismo, ufficio di Villefort, al numero 04 66 46 87 30 entro le ore 12.00 del giorno precedente la visita.

Posti limitati

Età minima 12 anni

Espanol :

VISITA GUIADA GRATUITA

organizada por EDF y la communauté de communes

Visitas los días 16 de mayo, 6, 13, 20 y 27 de junio y, a continuación, todos los martes y viernes del 8 de julio al 12 de agosto, ambos inclusive, a las 14.00 y 15.30 horas.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo de Villefort, 04 66 46 87 30, antes de las 12.00 h del día anterior a la visita.

Plazas limitadas

Edad mínima 12 años

