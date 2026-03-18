Visite de l’usine hydro électrique

SHEM Licq-Athérey Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Vous êtes invités à découvrir l’usine hydro électrique de Licq.

Située au cœur de la Soule dans le Pays basque nord, l’usine hydroélectrique est une installation plus que centenaire. Alimentée par le gave de Sainte-Engrâce, elle a d’abord fourni l’électricité aux trains de la Compagnie des Voies et Chemins de fer basques, avant de devenir un pilier de la production hydroélectrique régionale. Centre de supervision d’un groupement de neuf usines, elle produit en moyenne 100 GWh d’électricité par an, soit la consommation de

52 000 personnes. Inscription limitée à 19 personnes, à partir de 8 ans. Chaussures plates et fermées obligatoires. Rendez-vous au niveau de l’usine. Réservations obligatoires. .

SHEM Licq-Athérey 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Visite de l’usine hydro électrique

L’événement Visite de l’usine hydro électrique Licq-Athérey a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme Pays Basque