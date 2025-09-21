Visite de l’usine IMERYS Talc de Luzenac Luzenac Luzenac

Visite de l’usine IMERYS Talc de Luzenac Luzenac Luzenac dimanche 21 septembre 2025.

Visite de l’usine IMERYS Talc de Luzenac Dimanche 21 septembre, 10h00 Luzenac Ariège

Gratuit. Réservation obligatoire. Groupes de 15 personnes maxi. Condition d’accès : être en capacité physique de parcourir le circuit de 1,5 km, comprenant des escaliers en caillebotis (160 marches). Porter des chaussures plates et fermées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite guidée de l’usine de transformation du talc – Luzenac

Profitez d’une visite exceptionnelle de l’usine de transformation du talc de Luzenac, située en bordure de la RN20.

⚠️ L’usine sera à l’arrêt, permettant une découverte en toute sécurité de ses installations.

La visite comprend également un accès gratuit à Talcanéo, l’espace muséographique dédié au talc et à son histoire.

️ Visite gratuite par des médiateurs du SESTA.

Inscrition obiligatoire au SESTA (05.61.05.50.40)

Une immersion rare dans l’univers industriel d’un matériau d’exception, au cœur des Pyrénées.

Luzenac 21 Rue Principale, 09250 Luzenac Luzenac 09250 Santoulis Ariège Occitanie 05 61 05 50 40 http://www.sites-touristiques-ariege.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.05.50.40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.sites-touristiques-ariege.fr/talcaneo/ »}] A l’occasion des 120 ans de la création de la « Société des Talcs de Luzenac », venez découvrir les installations de l’usine de transformation du talc issu de la carrière de Trimouns Etre en capacité physique de parcourir le circuit de 1,5 km, comprenant des escaliers en caillebotis (160 marches).

Porter des chaussures plates et fermées

10 créneaux de visites possibles : 10h00 – 10h30 – 11h00 – 11h30 – 14h00 – 14h30 – 15h00 – 15h30 – 16h00 – 16h30.

Réservation obligatoire (SESTA : 05.61.05.50.40)

Journées européennes du patrimoine 2025

© Communication Imerys