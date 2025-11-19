Visite de Mach’tel mach’tel Changé

Visite de Mach’tel Mercredi 19 novembre, 14h00 mach’tel Sarthe

Début : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T15:30:00

Fin : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T15:30:00

Nous sommes concepteur et fabricant de machines industrielles et travaillons sur des solutions robotisées faites sur mesure pour répondre à toutes les exigences de nos clients, principalement dans le secteur pharmaceutique et cosmétique.

mach'tel 6 Rue des chênes- 72560 Changé Changé 72560 Sarthe Pays de la Loire

