Début : 2025-06-20 10:00:00

fin : 2025-06-20 11:30:00

Plongez dans l’univers fascinant de notre atelier Metal360 où innovation et savoir-faire se rencontrent pour créer des pièces d’exception! Venez vivre une expérience inédite et explorez l’univers fascinant du métal !

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) et reconnue comme une véritable Académie d’excellence dédiée à la formation et à la préparation aux compétitions de haut niveau, METAL360 vous invite à découvrir les secrets de la fabrication de ses créations sur mesure, de la conception au produit fini.

Que vous soyez curieux ou passionné, notre atelier vous ouvre ses portes pour une expérience inédite, à la rencontre de nos artisans experts. Entre innovation, savoir-faire et défis de haut niveau, un voyage unique vous attend !

À la recherche de l’excellence Chez METAL360, l’innovation et l’excellence sont au cœur de notre démarche. Notre parc machine, couplé à un savoir-faire artisanal unique, nous permet de repousser sans cesse les limites de la créativité. La maîtrise des techniques traditionnelles, telles que le façonnage des métaux, le brossage à la main et la finition Canon de fusil , donne à nos créations un côté naturel et élégant. .

Le Bordage Torfou

Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 57 58 67 24 d.berthome@metal360.fr

English :

Immerse yourself in the fascinating world of our Metal360 workshop, where innovation and expertise meet to create exceptional pieces! Come and explore the fascinating world of metal!

German :

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt unseres Ateliers Metal360, wo Innovation und Know-how zusammenkommen, um außergewöhnliche Stücke zu schaffen! Erleben Sie eine völlig neue Erfahrung und erkunden Sie die faszinierende Welt des Metalls!

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo del nostro laboratorio Metal360, dove innovazione e competenza si fondono per creare pezzi eccezionali! Venite a vivere un’esperienza unica e ad esplorare l’affascinante mondo del metallo!

Espanol :

Sumérjase en el fascinante mundo de nuestro taller Metal360, donde la innovación y la experiencia se unen para crear piezas excepcionales ¡Ven a disfrutar de una experiencia única y explora el fascinante mundo del metal!

